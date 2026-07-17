Окупанти скинули на Суми п’ять КАБів: пошкоджено цивільну інфраструктуру

У ніч проти 17 липня російські окупаційні війська завдали по Сумах п'ять ударів керованими авіабомбами. Внаслідок атаки зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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За його словами, від попереднього удару КАБ по околицях Сум минуло менш ніж шість годин. Загалом окупанти скинули на місто п'ять керованих авіабомб, зокрема два боєприпаси влучили у центральній частині міста.

В одному з епіцентрів удару пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю. У навколишніх будинках вибито сотні вікон. На місцях працюють усі необхідні екстрені служби, триває обстеження територій.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Що передувало?

Упродовж дня 17 липня внаслідок російських обстрілів у Сумському районі постраждали семеро мирних жителів, серед яких 4-річна дитина.

У Стецьківському старостинському окрузі внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню поранень зазнали троє людей. Одного чоловіка госпіталізували, ще двоє постраждалих – чоловік і жінка – проходять амбулаторне лікування.

У центрі Сум російський безпілотник атакував цивільну інфраструктуру, внаслідок чого поранення дістав чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу в лікарні.

На околиці Сум після вечірнього удару керованими авіабомбами по приватному сектору до медиків звернулися ще двоє людей. У жінки діагностували гостру реакцію на стрес, чоловік зазнав ушкоджень. Обом надали необхідну допомогу.

Крім того, у Сумському районі російський дрон влучив поблизу автомобіля на автодорозі. Внаслідок цього 4-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Її життю нічого не загрожує.

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