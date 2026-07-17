Оккупанты сбросили на Сумы пять кассетных бомб: повреждена гражданская инфраструктура

В ночь на 17 июля российские оккупационные войска нанесли по Сумам пять ударов управляемыми авиабомбами. В результате атаки зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

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По его словам, с момента предыдущего удара управляемыми авиабомбами по окрестностям Сум прошло менее шести часов. Всего оккупанты сбросили на город пять управляемых авиабомб, в том числе два - боеприпаса попали в центральную часть города.

В одном из эпицентров удара повреждено нежилое многоэтажное здание. В окружающих домах выбиты сотни окон. На местах работают все необходимые экстренные службы, продолжается обследование территорий.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Что предшествовало?

В течение дня 17 июля в результате российских обстрелов в Сумском районе пострадали семь мирных жителей, среди которых - 4-летний ребенок.

В Стецковском старостинском округе в результате обстрела из реактивной системы залпового огня ранения получили трое человек. Одного мужчину госпитализировали, еще двое пострадавших - мужчина и женщина - проходят амбулаторное лечение.

В центре Сум российский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру, в результате чего ранения получил мужчина. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице.

На окраине Сум после вечернего удара управляемыми авиабомбами по частному сектору к медикам обратились еще двое людей. У женщины диагностировали острую реакцию на стресс, мужчина получил травмы. Обоим оказали необходимую помощь.

Кроме того, в Сумском районе российский дрон попал рядом с автомобилем на автодороге. В результате 4-летний ребенок перенес острую стрессовую реакцию. Ее жизни ничего не угрожает.

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