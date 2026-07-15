Российский авиаудар по Сумам: число раненых возросло до 21, трое погибших

Число пострадавших в Сумах после утреннего авиаудара РФ возросло до 21 человека, восемь из них находятся в больницах, в том числе двое детей. Вследствие атаки погибли трое гражданских лиц: 75-летняя женщина и мужчины в возрасте 54 и 77 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Сумской областной военной администрации в Facebook.

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Удар по городу: жертвы и раненые

В тяжелом состоянии находятся четверо пострадавших: 16-летний подросток, 75-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 62 и 35 лет. Всем им провели операции.

Медики продолжают оказывать необходимую помощь. Состояние госпитализированных остается тяжелым.

Вследствие удара повреждено более 10 зданий. Среди них медицинские учреждения, жилые дома и офисные помещения. Выбиты сотни окон.

Также повреждены и уничтожены гражданские автомобили, которые были припаркованы вблизи эпицентра взрыва.

Ликвидация последствий атаки продолжается. Ранее сообщалось, что российские войска нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады. Было известно о трех погибших и 20 раненых.

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