"Сумихімпром" знову спробують продати – Фонд держмайна призначив дату аукціону. ФОТО

Аукціонна комісія Фонду державного майна України визначила, що електронні торги з продажу державного пакета акцій акціонерного товариства "Сумихімпром" – розміром 99,9952% статутного капіталу – відбудуться 13 жовтня 2026 року.

Як повідомили в Фонді, повні умови аукціону для потенційних учасників оприлюднять найближчим часом.

Нагадаємо, 8 липня 2026 року Кабінет Міністрів затвердив умови та стартову ціну продажу державного пакета акцій АТ "Сумихімпром", яка становить 1,005 млрд грн, що на 83 млн грн нижче попередньої в 1,088 млрд грн.















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Продаж "Сумихімпрому"

Як повідомлялося, повторний онлайн-аукціон з приватизації 99,99% акцій одного з найбільших українських хімічних підприємств "Сумихімпром", запланований на 13 січня 2026 року зі зниженою на 9,3% ціною ‒ 1 млрд 88,081 млн грн (без ПДВ), не відбувся через відсутність учасників.

Попередній аукціон, який мав пройти 11 червня 2025 року, також не відбувся через відсутність учасників. На аукціоні стартова ціна активу становила 1,16 млрд грн.

Про підприємство

"Сумихімпром" є одним з найбільших українських виробників складних мінеральних добрив, двоокису титану, сірчаної кислоти та інших неорганічних хімічних продуктів. Підприємство входить до трійки бюджетоутворюючих компаній міста Суми та області й випускає понад 30 марок NPK-добрив із різним співвідношенням поживних речовин для різних ґрунтових та кліматичних зон. Завод понад 10 років перебував під управлінням групи компаній, пов'язаних із Group DF підприємця Дмитра Фірташа. У листопаді 2023 року Господарський суд Сумської області задовольнив клопотання Фонду державного майна України та Міністерства юстиції і закрив провадження у справі про банкрутство і санацію "Сумихімпром".

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд закрив провадження у справі про банкрутство ПАТ "Сумихімпром", що дало змогу державі відновити контроль над підприємством. У Фонді держмайна тоді пояснювали, що тривала процедура банкрутства та санації "Сумихімпрому" фактично дозволяла структурам Дмитра Фірташа зберігати контроль над компанією.

Із початку процедури санації підприємства у 2012 році керуючим санацією призначали голову правління "Сумихімпром" Ігоря Лазаковича, колишнього топменеджера групи Ostchem Фірташа.

У грудні 2016 року прокуратура повідомила про підозру керуючому санацією "Сумихімпрому" Лазаковичу у розтраті майна підприємства та оголосила його у розшук. Як заявляв тоді генпрокурор Юрій Луценко, Лазакович утік до Москви.

Пізніше, завдяки рішенням судів, Лазакович продовжив виконувати обов'язки керуючого санацією "Сумихімпрому" та повернувся до України.