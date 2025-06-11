Велика приватизація: Фонд держмайна не знайшов покупців на "Сумихімпром"

Приватизаційний онлайн-аукціон з продажу держпакета акцій ПАТ "Сумихімпром" не відбувся через відсутність потенційний покупців.

На заплановані на 11 червня торги не надійшло жодної заявки, свідчать дані у системі "Prozorro.Продажі".

Як повідомлялося, наприкінці березня цього року Кабінет Міністрів затвердив умови продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства "Сумихімпром". Стартова ціна становитиме 1,16 млрд грн.

Згодом стало відомо, що аукціон із приватизації "Сумихімпрому" відбудеться 11 червня в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Що відомо про "Сумихімпром" і бізнес Фірташа?

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд закрив провадження у справі про банкрутство ПАТ "Сумихімпром", що дозволило повернути контроль над підприємством державі. У Фонді держмайна тоді пояснювали, що тривала процедура банкрутства та санації ПАТ "Сумихімпром" дозволяла зберігати фактичний контроль над підприємством структурам Дмитра Фірташа.

Нагадаємо, від початку процедури санації підприємства у 2012 році керуючим санацією боржника було призначено голову правління "Сумихімпром" Ігоря Лазаковича, колишнього топменеджера групи Ostchem Фірташа.

У грудні 2016 року прокуратура повідомила про підозру керуючому санацією "Сумихімпрому" Лазаковичу у розтраті майна підприємства та оголосила його у розшук. Як заявляв тоді генпрокурор Юрій Луценко, Лазакович утік до Москви.

Пізніше, завдяки рішенням судів, Лазакович продовжив виконувати обов'язки керуючого санацією "Сумихімпрому" та повернувся до України.

"Сумихімпром" – це базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.