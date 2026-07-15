РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11445 посетителей онлайн
Новости Удар по Сумам
1 621 10

РФ нанесла шесть ударов КАБами по Сумам: трое погибших, 7 человек ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 15 июля враг нанес шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть жертвы

По данным ОГА, одна из управляемых авиабомб попала вблизи медицинских учреждений - в районе с интенсивным движением людей и транспорта. Остальные удары, по предварительным данным, пришлись на объекты инфраструктуры.

На данный момент подтверждена гибель трех человек. Еще семеро ранены. Информация уточняется.

"В эпицентре одного из ударов находились мирные жители и транспорт. Это очередной преднамеренный удар россиян по мирному населению", - подчеркивает глава области.

Читайте также: РФ атаковала жилой сектор Сум кассетными боеприпасами: пострадали 7 человек. ФОТОрепортаж (обновлено)

Обновленная информация

Как позже уточнил Григоров, среди погибших – женщина и мужчина. Еще один человек получил крайне тяжелые повреждения, из-за чего пока невозможно установить его пол. Личности погибших выясняются.

удар по Сумах
удар по Сумах
удар по Сумах

Удар по Сумах
Удар по Сумах
Удар по Сумах
Удар по Сумах
Удар по Сумах
Удар по Сумах

  • Количество пострадавших возросло до 17. Среди них – 16-летний парень. Его и еще двое раненых с тяжелыми повреждениями сейчас оперируют.

Других пострадавших продолжают обследовать и оказывать необходимую помощь. Часть людей уже получила помощь и была отпущена из больницы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по двум АЗС в Сумах: ранен водитель маршрутки.

Читайте также: РФ нанесла удар кассетными боеприпасами по Сумам: уже 5 погибших, в том числе ребенок, еще 30 раненых, из них 5 - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

обстрел (33784) Сумская область (4343) Сумы (1409) жертвы (2281) КАБ (575) Сумский район (663)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
проблема КАБів Києву не цікава - бо не долітають
показать весь комментарий
15.07.2026 11:10 Ответить
+2
Так, по Києву б"ють балістичними і дронами.
Легше стало ?
показать весь комментарий
15.07.2026 11:26 Ответить
+1
Жінка, яка щодня продавала домашні пиріжки, більше ніколи не зустріне своїх покупців. Вона загинула внаслідок удару КАБ. (с)
показать весь комментарий
15.07.2026 10:50 Ответить

Загрузка...

 
 