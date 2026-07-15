РФ нанесла шесть ударов КАБами по Сумам: трое погибших, 7 человек ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 15 июля враг нанес шесть ударов управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы

По данным ОГА, одна из управляемых авиабомб попала вблизи медицинских учреждений - в районе с интенсивным движением людей и транспорта. Остальные удары, по предварительным данным, пришлись на объекты инфраструктуры.

На данный момент подтверждена гибель трех человек. Еще семеро ранены. Информация уточняется.

"В эпицентре одного из ударов находились мирные жители и транспорт. Это очередной преднамеренный удар россиян по мирному населению", - подчеркивает глава области.

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Обновленная информация

Как позже уточнил Григоров, среди погибших – женщина и мужчина. Еще один человек получил крайне тяжелые повреждения, из-за чего пока невозможно установить его пол. Личности погибших выясняются.



















Количество пострадавших возросло до 17. Среди них – 16-летний парень. Его и еще двое раненых с тяжелыми повреждениями сейчас оперируют.

Других пострадавших продолжают обследовать и оказывать необходимую помощь. Часть людей уже получила помощь и была отпущена из больницы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по двум АЗС в Сумах: ранен водитель маршрутки.

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