РФ атаковала жилой сектор Сум кассетными боеприпасами: пострадали 7 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

Вечером российские войска нанесли удар по жилому району на окраине Сум, предварительно применив кассетный боеприпас. Вследствие атаки пострадали как минимум пять человек, повреждены частные дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

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"Вечером враг нанес удар по жилому району на окраине Сум. Предположительно — с применением кассетного боеприпаса", — говорится в сообщении.

Повреждены частные жилые дома.





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Пострадавшие

Пятеро пострадавших госпитализированы после вечерней атаки врага на Сумскую громаду.

Двух женщин и мужчину с ранениями обследуют. Они находятся под наблюдением медиков, им оказывают всю необходимую помощь.

Еще двух мужчин после осмотра перевели на амбулаторное лечение.

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Предупреждение для горожан

На улицах вблизи места удара могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.

Не приближайтесь к подозрительным предметам и не прикасайтесь к ним. На месте работают все необходимые службы.

Продолжается обследование территории, ликвидация последствий атаки и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Попадание вражеских беспилотников на территории Сумской громады

Также этим вечером зафиксированы попадания вражеских беспилотников на территории Сумской громады.

Под ударами находятся объекты гражданской инфраструктуры.



Атака врага продолжается.

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Позже и.о. сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь сообщил, что количество пострадавших возросло до семи: "Из семи пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.

Шестерых пострадавших доставили в медицинские учреждения. Двое мужчин после осмотра переведены на амбулаторное лечение.

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