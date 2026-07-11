Мужчина срезал троллейбусные провода после авиаудара по Сумам: его задержали, — Нацполиция. ФОТО
Пока полицейские, спасатели и коммунальные службы ликвидировали последствия российского авиаудара по Сумам, мужчина пытался похитить элементы поврежденной троллейбусной сети.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, во время охраны места происшествия после попадания управляемой авиабомбы один из полицейских заметил мужчину, который срезал троллейбусные провода со столба, поваленного вследствие взрыва.
Полицейский немедленно пресек противоправные действия. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для документирования обстоятельств.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о правовой квалификации.
Предусмотренная ответственность
В полиции подчеркнули, что во время ликвидации последствий вражеских атак места происшествий находятся под охраной правоохранителей. Любые попытки незаконно завладеть имуществом или помешать работе экстренных служб влекут за собой ответственность, предусмотренную законом.
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