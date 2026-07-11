Чоловік зрізав тролейбусні дроти після авіаудару по Сумах: його затримано, - Нацполіція. ФОТО
Поки поліцейські, рятувальники та комунальні служби ліквідовували наслідки російського авіаудару по Сумах, чоловік намагався викрасти елементи пошкодженої тролейбусної мережі.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, під час охорони місця події після влучання керованої авіабомби один із поліцейських помітив чоловіка, який зрізав тролейбусні дроти зі стовпа, поваленого внаслідок вибуху.
Поліцейський негайно припинив протиправні дії. На місце події була викликана слідчо-оперативна група для документування обставин.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації.
Передбачена відповідальність
У поліції наголосили, що під час ліквідації наслідків ворожих атак місця подій перебувають під охороною правоохоронців. Будь-які спроби незаконно заволодіти майном чи перешкодити роботі екстрених служб тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
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