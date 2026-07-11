Сибіга про атаку РФ на Суми: Москва використовує дипломатію як прикриття, продовжуючи вбивати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував масований російський обстріл Сум удень 11 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.

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РФ свідомо вбиває цивільних

"Сьогодні вранці Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Тепер вона завдала удару по Сумах керованими авіаційними бомбами", - нагадав Сибіга.

Він наголосив, що Росія протягом усього дня атакує українські міста всіма наявними в її розпорядженні засобами. Це не "тиск" і не "ескалація". Це свідоме вбивство цивільних державою, яка зробила терор своєю політикою.

"Кремль вважає, що може бомбити житлові квартали, вбивати українців і водночас залишатися стороною, яку сприймають як таку, що щиро зацікавлена в мирі. Кожен новий удар доводить протилежне. Москва використовує дипломатію як прикриття, продовжуючи вбивати", - зазначив міністр.

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Потрібні рішучі дії

Сибіга додав, що Україні потрібні спроможності для перехоплення російських ракет, збиття літаків, які скидають ці бомби, та захисту своїх людей.

"Необхідні рішення відомі. Ресурси є. Зараз нам потрібні рішучі спільні дії. Разом із нашими партнерами ми маємо позбавити Росію можливості тероризувати українські міста, захистити невинні життя та змусити Москву зрозуміти, що терор ніколи не принесе їй перемоги", - додав він.

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Що передувало

Нагадаємо, вдень 11 липня 2026 року ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум. За останніми даними, відомо про чотирьох загиблих та 17 постраждалих.