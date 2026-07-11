Сибіга про нічний удар РФ по Києву: Путін робить ставку на балістичний терор
Уночі Росія знову завдала удару по Києву балістичними ракетами. Поранено одинадцять людей, серед них - дитина.
Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Сибіги на удар РФ
За його словами, російський диктатор Путін робить ставку на балістичний терор.
"Як йшлося під час наших переговорів із союзниками в Анкарі, головна мета зараз - позбавити Москву цієї останньої переваги. Кроки для цього зрозумілі. Але діяти потрібно зараз, а не пізніше. Ми розраховуємо на швидке виконання домовленостей, досягнутих президентом Володимиром Зеленським та українською делегацією, щоби забезпечити захист українських родин від російського балістичного терору", - наголосив український міністр.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву.
- Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 11, спалахнули пожежі у кількох районах.
- За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну шістьма "Іскандерами", чотирма авіаційними ракетами, двома ракетами Х-31 та 121 дроном. Збито дві Х-59/69 і 111 БпЛА.
Топ коментарі
+5 Sone Com
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+3 алекс флеш
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+3 Danger Zone
показати весь коментар11.07.2026 13:56 Відповісти Посилання
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