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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Сибіга про нічний удар РФ по Києву: Путін робить ставку на балістичний терор

андрій,сибіга

Уночі Росія знову завдала удару по Києву балістичними ракетами. Поранено одинадцять людей, серед них - дитина.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Сибіги на удар РФ

За його словами, російський диктатор Путін робить ставку на балістичний терор.

"Як йшлося під час наших переговорів із союзниками в Анкарі, головна мета зараз - позбавити Москву цієї останньої переваги. Кроки для цього зрозумілі. Але діяти потрібно зараз, а не пізніше. Ми розраховуємо на швидке виконання домовленостей, досягнутих президентом Володимиром Зеленським та українською делегацією, щоби забезпечити захист українських родин від російського балістичного терору", - наголосив український міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про нічний удар по Києву: Ще до оголошення тривоги були влучання, балістику не збито. ФОТО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву.
  • Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 11, спалахнули пожежі у кількох районах.
  • За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну шістьма "Іскандерами", чотирма авіаційними ракетами, двома ракетами Х-31 та 121 дроном. Збито дві Х-59/69 і 111 БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ била по Україні двома "Іскандер-М" та 94 БпЛА: ППО знешкодила 72 цілі. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Київ (21096) обстріл (35091) Сибіга Андрій (1042) балістичні ракети (633)
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Топ коментарі
+5
Де наша балістика? Все кинути на випуск балістики. Ніяки Петріоти не допоможуть, тільки удари у відповідь по Москві.
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11.07.2026 13:49 Відповісти
+3
Пуйло ставка на балістичний терор, ЗЕля- на балістичний асфальт
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11.07.2026 13:49 Відповісти
+3
А зеленский робив ставку на мирні очі вбивці та на будівництво шляхів для колон танків рашистів у 19 році. Чому всі під....ри з команди зеленского мовчать про це. Виж співвласники рік крові беззахисних українців.
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11.07.2026 13:56 Відповісти

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