Сибіга про нічний удар РФ по Києву: Путін робить ставку на балістичний терор

Уночі Росія знову завдала удару по Києву балістичними ракетами. Поранено одинадцять людей, серед них - дитина.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Сибіги на удар РФ

За його словами, російський диктатор Путін робить ставку на балістичний терор.

"Як йшлося під час наших переговорів із союзниками в Анкарі, головна мета зараз - позбавити Москву цієї останньої переваги. Кроки для цього зрозумілі. Але діяти потрібно зараз, а не пізніше. Ми розраховуємо на швидке виконання домовленостей, досягнутих президентом Володимиром Зеленським та українською делегацією, щоби забезпечити захист українських родин від російського балістичного терору", - наголосив український міністр.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 11, спалахнули пожежі у кількох районах.

За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну шістьма "Іскандерами", чотирма авіаційними ракетами, двома ракетами Х-31 та 121 дроном. Збито дві Х-59/69 і 111 БпЛА.

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