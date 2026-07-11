Війська РФ ударили балістикою по Києву: 8 постраждалих, серед них - дитина. Є наслідки у 4 районах. ФОТО

У ніч проти суботи, 11 липня 2026 року, війська РФ атакували балістичними ракетами Київ. У столиці лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Наслідки атаки

Як інформував мер Києва Віталій Кличко, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атака задимлення на нежитловій території.

У Святошинському районі, попередньо, влучання в нежитлову будівлю.

У Дарницькому горить трансформаторна підстанція.

У Соломʼянському районі пожежа в триповерховій офісній будівлі.

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Є постраждалі

Станом на 6.19 ранку відомо про 8 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ. Серед поранених 11-річний хлопчик. Четверо постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу на місці.

Як повідомляють у соцмережах, внаслідок атаки РФ пошкоджено дорожнє покриття на Харківському шосе.





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