Війська РФ ударили балістикою по Києву: 8 постраждалих, серед них - дитина. Є наслідки у 4 районах. ФОТО
У ніч проти суботи, 11 липня 2026 року, війська РФ атакували балістичними ракетами Київ. У столиці лунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Наслідки атаки
- Як інформував мер Києва Віталій Кличко, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атака задимлення на нежитловій території.
- У Святошинському районі, попередньо, влучання в нежитлову будівлю.
- У Дарницькому горить трансформаторна підстанція.
- У Соломʼянському районі пожежа в триповерховій офісній будівлі.
Є постраждалі
Станом на 6.19 ранку відомо про 8 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ. Серед поранених 11-річний хлопчик. Четверо постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу на місці.
Як повідомляють у соцмережах, внаслідок атаки РФ пошкоджено дорожнє покриття на Харківському шосе.
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