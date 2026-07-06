Газ відключили у чотирьох районах Києва після масованої атаки РФ, - "Київгаз"

У Києві після чергової масованої атаки російських військ тимчасово припинили розподіл газу до низки житлових будинків. Обмеження запровадили через пошкодження газових мереж, спричинені влучаннями та падінням уламків ракет і безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Київгаз".

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За інформацією компанії, пошкодження зафіксували у Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Оболонському районах столиці. Внаслідок російського обстрілу пошкоджені житлові будинки та прибудинкові газові мережі. Руйнування спричинили як прямі влучання, так і падіння уламків ворожих безпілотників і ракет.

З міркувань безпеки аварійно-відновлювальні бригади тимчасово припинили подачу газу до пошкоджених газифікованих будинків. Фахівці "Київгазу" вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки атаки та перевіряючи стан газових мереж.

У компанії зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, а інформація щодо наслідків російської атаки постійно уточнюється та оновлюється.

"Роботи з усунення наслідків атаки тривають. Інформація уточнюється та постійно оновлюється. Перепрошуємо за тимчасові незручності. Просимо мешканців зберігати спокій та дякуємо за розуміння", – наголосили у "Київгазі".

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