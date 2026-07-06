Газ отключили в четырёх районах Киева после массированной атаки РФ, - "Киевгаз"

В Киеве после очередной массированной атаки российских войск временно приостановили подачу газа в ряд жилых домов. Ограничения ввели из-за повреждений газовых сетей, вызванных попаданиями и падением обломков ракет и беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Киевгаз".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации компании, повреждения зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Подольском и Оболонском районах столицы. В результате российского обстрела повреждены жилые дома и придомовые газовые сети. Разрушения вызваны как прямыми попаданиями, так и падением обломков вражеских беспилотников и ракет.

Из соображений безопасности аварийно-восстановительные бригады временно приостановили подачу газа в поврежденные газифицированные дома. Специалисты "Киевгаза" уже работают на местах, ликвидируя последствия атаки и проверяя состояние газовых сетей.

В компании отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, а информация о последствиях российской атаки постоянно уточняется и обновляется.

"Работы по устранению последствий атаки продолжаются. Информация уточняется и постоянно обновляется. Приносим извинения за временные неудобства. Просим жителей сохранять спокойствие и благодарим за понимание", – подчеркнули в "Киевгазе".

Читайте также: Последствия ночной атаки: в двух районах Киева частично отсутствует газ