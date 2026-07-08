Ліквідовано пожежі, спричинені нічною атакою РФ на Київ, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Києві рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені нічним ворожим обстрілом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Наслідки атаки

Як зазначається, у Святошинському та Деснянському районах горіли адміністративні будівлі й складські приміщення. Триває розбирання та проливання конструкцій пошкоджених будівель.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє - постраждали.

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Що передувало?

Напередодні вночі повідомлялося, що у Києві пролунали потужні вибухи: ворог атакує балістикою, у місцях влучань пожежі, є потерпілі.

Згодом стало відомо, що через удар РФ по Києву є загибла та постраждалі.

Також зазначалося, що зранку ворог атакував Київ і область реактивними дронами.

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