Ліквідовано пожежі, спричинені нічною атакою РФ на Київ, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Києві рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені нічним ворожим обстрілом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Наслідки атаки
Як зазначається, у Святошинському та Деснянському районах горіли адміністративні будівлі й складські приміщення. Триває розбирання та проливання конструкцій пошкоджених будівель.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє - постраждали.
Що передувало?
- Напередодні вночі повідомлялося, що у Києві пролунали потужні вибухи: ворог атакує балістикою, у місцях влучань пожежі, є потерпілі.
- Згодом стало відомо, що через удар РФ по Києву є загибла та постраждалі.
- Також зазначалося, що зранку ворог атакував Київ і область реактивними дронами.
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