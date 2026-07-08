Пожары, вызванные ночной атакой РФ на Киев, ликвидированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Киеве спасатели ликвидировали все пожары, вызванные ночным вражеским обстрелом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Последствия атаки

Как отмечается, в Святошинском и Деснянском районах горели административные здания и складские помещения. Продолжается разборка и заливка конструкций поврежденных зданий.

Напомним, в результате обстрела погиб один человек, еще двое - пострадали.

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Что предшествовало?

Накануне ночью сообщалось, что в Киеве прогремели мощные взрывы: враг наносит баллистические удары, в местах попаданий возникли пожары, есть пострадавшие.

Впоследствии стало известно, что в результате удара РФ по Киеву есть погибшие и пострадавшие.

Также отмечалось, что утром враг атаковал Киев и область реактивными дронами.

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