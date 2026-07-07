Более 1,1 миллиарда гривен направят на ремонт укрытий в Киеве, - КГГА

В 2026 году в Киеве на ремонт укрытий и убежищ выделено более 1,1 миллиарда гривен. Средства будут направлены на обновление существующих защитных сооружений и обустройство новых помещений для укрытия населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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В КГГА отметили, что с начала полномасштабного вторжения в столице уже отремонтировали почти три тысячи защитных сооружений.

По словам исполняющего обязанности первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, в этом году финансирование получат районные государственные администрации, отвечающие за строительство, ремонт и обустройство объектов гражданской защиты.

На укрытия за четыре года выделили около 7 миллиардов гривен

Петр Пантелеев сообщил, что в течение 2022–2025 годов городские власти Киева направили на эти работы около 7 миллиардов гривен. Из этой суммы 4,5 миллиарда гривен было использовано на ремонт и надлежащее оснащение защитных сооружений.

По его словам, адреса объектов, где проводятся работы, определяют районные администрации, являющиеся распорядителями бюджетных средств. В первую очередь ремонтируют и обустраивают укрытия в микрорайонах, где их не хватает, в частности в отдаленных жилых массивах без станций метро.

В настоящее время в столице функционируют более 4,3 тысячи укрытий различных типов, форм собственности и вместимости.

В КГГА также подчеркнули, что жители районов, удаленных от метро, могут пользоваться укрытиями, оборудованными в школах и других учебных заведениях.

"Они достаточно вместительны и оснащены необходимыми базовыми элементами для таких помещений, а также находятся, как правило, в пешей доступности", — отметил Петр Пантелеев.

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