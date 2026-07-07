Понад 1,1 мільярда гривень спрямують на ремонт укриттів у Києві, - КМДА

У 2026 році в Києві на ремонт укриттів і сховищ передбачили понад 1,1 мільярда гривень. Кошти спрямують на оновлення наявних захисних споруд та облаштування нових приміщень для укриття населення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У КМДА зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення у столиці вже відремонтували майже три тисячі захисних споруд.

За словами виконувача обов'язків першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, цьогоріч фінансування отримають районні державні адміністрації, які відповідають за будівництво, ремонт та облаштування об'єктів цивільного захисту.

На укриття за чотири роки виділили близько 7 мільярдів гривень

Петро Пантелеєв повідомив, що упродовж 2022–2025 років міська влада Києва спрямувала на ці роботи близько 7 мільярдів гривень. Із цієї суми 4,5 мільярда гривень використали на ремонт та належне оснащення захисних споруд.

За його словами, адреси об'єктів, де проводяться роботи, визначають районні адміністрації, які є розпорядниками бюджетних коштів. Насамперед ремонтують та облаштовують укриття у мікрорайонах, де їх бракує, зокрема у віддалених житлових масивах без станцій метро.

Наразі у столиці функціонують понад 4,3 тисячі укриттів різних типів, форм власності та місткості.

У КМДА також наголосили, що мешканці віддалених від метро районів можуть користуватися укриттями, облаштованими у школах та інших навчальних закладах.

"Вони досить місткі та оснащені необхідними базовими елементами для таких приміщень, а також перебувають, як правило, в пішій доступності", – зазначив Петро Пантелеєв.

Читайте: Половину запланованих укриттів в Одесі так і не відкрили, - МВА