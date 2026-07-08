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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Последствия ночной ракетной атаки РФ на Киев: спасатели ликвидируют пожары, есть погибшая и пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Два человека пострадали в ходе ночной российской атаки на Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Последствия удара РФ

Как отмечается, сегодня ночью в результате ракетного удара россиян произошли пожары в Деснянском и Святошинском районах столицы.

  • В Святошинском районе загорелось в административном здании и складских помещениях. Два человека пострадали, один из них госпитализирован.
  • По другому адресу горел гаражный кооператив. Пожар ликвидирован. Также в результате обстрела повреждены административное здание и трамваи.
  • В Деснянском районе - пожар в складских помещениях.

На данный момент на всех остальных участках пожары локализованы. На месте работают спасатели и все соответствующие службы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

По состоянию на 8:25 известно, что в результате атаки этой ночью погибла женщина, 2 человека ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС завершила работы на всех участках в Киеве после удара РФ: 19 погибших, 61 раненый

обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня

Обновленная информация

Как позже сообщили в ГСЧС по состоянию на 08:30 спасатели продолжают ликвидировать пожары на 2 локациях в Святошинском и Деснянском районах столицы.

Во время тушения пожара на одной из локаций в Святошинском районе обнаружено тело женщины.

Обстріл Києва 8 липня
Обстріл Києва 8 липня
Обстріл Києва 8 липня
Обстріл Києва 8 липня
Обстріл Києва 8 липня

Что предшествовало?

  • Накануне ночью сообщалось, что в Киеве прогремели мощные взрывы: враг наносит удары баллистическим оружием, в местах попаданий возникли пожары, есть пострадавшие.
  • Также отмечалось, что враг атакует Киев и область реактивными дронами: возможна работа ПВО.

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Автор: 

Киев (26640) обстрел (33659) ракеты (4035) ГСЧС (5257)
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Топ комментарии
+12
Погано що потужний на саміті, а то ми в черговий раз потужно відповіли і як завжди в інтернеті
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08.07.2026 07:17 Ответить
+12
Те що ти перечислив, то добре, но потужний обіцяв потужну відповідь по ху...лограду, а те що ти перечислив скоріше всього робота нашіх військових. Так що твоя підтримка потужний *******(твоєю мовою), не враховується
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08.07.2026 07:42 Ответить
+9
Саратовський, Нижньокамський НПЗ це теж десь в інтернеті? А може підкажеш інтернет-адресу аеродрому та нафтобази в Борісоглєбську? ГКС Краснодарська теж десь там має бути, о потужний *******!
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08.07.2026 07:31 Ответить

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