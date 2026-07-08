Последствия ночной ракетной атаки РФ на Киев: спасатели ликвидируют пожары, есть погибшая и пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Два человека пострадали в ходе ночной российской атаки на Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Последствия удара РФ

Как отмечается, сегодня ночью в результате ракетного удара россиян произошли пожары в Деснянском и Святошинском районах столицы.

В Святошинском районе загорелось в административном здании и складских помещениях. Два человека пострадали, один из них госпитализирован.

загорелось в административном здании и складских помещениях. Два человека пострадали, один из них госпитализирован. По другому адресу горел гаражный кооператив. Пожар ликвидирован. Также в результате обстрела повреждены административное здание и трамваи.

В Деснянском районе - пожар в складских помещениях.

На данный момент на всех остальных участках пожары локализованы. На месте работают спасатели и все соответствующие службы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

По состоянию на 8:25 известно, что в результате атаки этой ночью погибла женщина, 2 человека ранены.

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Обновленная информация

Как позже сообщили в ГСЧС по состоянию на 08:30 спасатели продолжают ликвидировать пожары на 2 локациях в Святошинском и Деснянском районах столицы.

Во время тушения пожара на одной из локаций в Святошинском районе обнаружено тело женщины.











Что предшествовало?

Накануне ночью сообщалось, что в Киеве прогремели мощные взрывы: враг наносит удары баллистическим оружием, в местах попаданий возникли пожары, есть пострадавшие.

Также отмечалось, что враг атакует Киев и область реактивными дронами: возможна работа ПВО.

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