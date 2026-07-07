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ГСЧС завершила работы на всех объектах в Киеве после удара РФ: 19 погибших, 61 раненый

спасательные работы в Киеве

В Киеве завершили аварийно-спасательные и ликвидационные работы на всех объектах, поврежденных вследствие российской атаки. По последним данным, погибли 19 человек, ещё 61 человек получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"Спасатели завершили работы на всех объектах", — говорится в сообщении

В Подольском районе в общей сложности демонтировано и вывезено 1 580 куб. м строительного мусора.

На данный момент ликвидация последствий на всех поврежденных участках столицы полностью завершена.

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Вследствие вражеского удара по городу погибли 19 человек, ещё 61 человек пострадал.

Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля

  • Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
  • После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
  • В двух районах Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки, которая разрушила жилые многоэтажки.

Автор: 

Киев (26640) ГСЧС (5252)
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