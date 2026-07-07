ГСЧС завершила работы на всех объектах в Киеве после удара РФ: 19 погибших, 61 раненый
В Киеве завершили аварийно-спасательные и ликвидационные работы на всех объектах, поврежденных вследствие российской атаки. По последним данным, погибли 19 человек, ещё 61 человек получил ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Спасатели завершили работы на всех объектах", — говорится в сообщении
В Подольском районе в общей сложности демонтировано и вывезено 1 580 куб. м строительного мусора.
На данный момент ликвидация последствий на всех поврежденных участках столицы полностью завершена.
Вследствие вражеского удара по городу погибли 19 человек, ещё 61 человек пострадал.
Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
- В двух районах Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки, которая разрушила жилые многоэтажки.
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