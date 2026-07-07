Число жертв российской атаки на Киевщину 6 июля возросло до девяти
В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время российского обстрела Киевской области в ночь на 6 июля. Таким образом, число жертв атаки РФ возросло до девяти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
"В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время вражеского ночного обстрела Киевской области 6 июля. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти его не удалось", — говорится в сообщении.
Таким образом, число жертв этой российской атаки в Киевской области возросло до девяти.
"Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — добавил чиновник.
Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль