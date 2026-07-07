Число жертв российской атаки на Киевщину 6 июля возросло до девяти

В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время российского обстрела Киевской области в ночь на 6 июля. Таким образом, число жертв атаки РФ возросло до девяти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

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"В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время вражеского ночного обстрела Киевской области 6 июля. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти его не удалось", — говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв этой российской атаки в Киевской области возросло до девяти.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — добавил чиновник.

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Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.

В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.

После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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