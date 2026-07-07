Кількість жертв російської атаки на Київщину 6 липня зросла до дев’яти
У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час російського обстрілу Київщини в ніч на 6 липня. Таким чином кількість жертв атаки РФ зросла до дев'яти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
"У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час ворожого нічного обстрілу Київщини 6 липня. Лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати його не вдалося", - ідеться в повідомленні.
Таким чином кількість жертв цієї російської атаки на Київщині зросла до дев'яти.
"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - додав чиновник.
Ракетний удар РФ по Києву та області 6 липня
- Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже понад 50, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
- На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.
- Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль