Кількість жертв російської атаки на Київщину 6 липня зросла до дев’яти

У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час російського обстрілу Київщини в ніч на 6 липня. Таким чином кількість жертв атаки РФ зросла до дев'яти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

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"У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час ворожого нічного обстрілу Київщини 6 липня. Лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати його не вдалося", - ідеться в повідомленні.

Таким чином кількість жертв цієї російської атаки на Київщині зросла до дев'яти.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - додав чиновник.

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Ракетний удар РФ по Києву та області 6 липня

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже понад 50, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.

На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.

Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

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