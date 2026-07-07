ДСНС завершила роботи на всіх локаціях у Києві після удару РФ: 19 жертв, 61 поранений
У Києві завершили аварійно-рятувальні та ліквідаційні роботи на всіх локаціях, пошкоджених внаслідок російської атаки. За останніми даними, загинули 19 людей, ще 61 особа дістала поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Рятувальники завершили роботи на всіх локаціях", - ідеться в повідомленні
У Подільському районі загалом демонтовано та вивезено 1 580 куб. м будівельного сміття.
Наразі ліквідацію наслідків на всіх пошкоджених локаціях столиці повністю завершено.
Внаслідок ворожої атаки по місту загинуло 19 осіб, ще 61 людина постраждала.
Ракетний удар РФ по Києву та області 6 липня
- Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже понад 50, епіцентр влучань –– Дарницький та Подільський райони.
- На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.
- Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.
- У двох районах Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки, яка зруйнувала житлові багатоповерхівки.
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