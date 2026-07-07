ДСНС завершила роботи на всіх локаціях у Києві після удару РФ: 19 жертв, 61 поранений

У Києві завершили аварійно-рятувальні та ліквідаційні роботи на всіх локаціях, пошкоджених внаслідок російської атаки. За останніми даними, загинули 19 людей, ще 61 особа дістала поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"Рятувальники завершили роботи на всіх локаціях", - ідеться в повідомленні



У Подільському районі загалом демонтовано та вивезено 1 580 куб. м будівельного сміття.



Наразі ліквідацію наслідків на всіх пошкоджених локаціях столиці повністю завершено.

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Внаслідок ворожої атаки по місту загинуло 19 осіб, ще 61 людина постраждала.

Ракетний удар РФ по Києву та області 6 липня