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ДСНС завершила роботи на всіх локаціях у Києві після удару РФ: 19 жертв, 61 поранений

рятувальні роботи в Києві

У Києві завершили аварійно-рятувальні та ліквідаційні роботи на всіх локаціях, пошкоджених внаслідок російської атаки. За останніми даними, загинули 19 людей, ще 61 особа дістала поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"Рятувальники завершили роботи на всіх локаціях", - ідеться в повідомленні

У Подільському районі загалом демонтовано та вивезено 1 580 куб. м будівельного сміття.

Наразі ліквідацію наслідків на всіх пошкоджених локаціях столиці повністю завершено.

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Внаслідок ворожої атаки по місту загинуло 19 осіб, ще 61 людина постраждала.

Ракетний удар РФ по Києву та області 6 липня

  • Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
  • У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже понад 50, епіцентр влучань –– Дарницький та Подільський райони.
  • На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.
  • Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.
  • У двох районах Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки, яка зруйнувала житлові багатоповерхівки.

Автор: 

Київ (21074) ДСНС (5397)
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