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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Наслідки нічної ракетної атаки РФ на Київ: рятувальники ліквідовують пожежі, є загибла та постраждалі. ФОТОрепортаж

Дві людини постраждали під час нічної російської атаки на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Наслідки удару РФ

Як зазначається, сьогодні вночі внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці.

  • У Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. 2 особи постраждали, з яких 1 - госпіталізовано.
  • За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї.
  • У Деснянському районі - пожежа складських приміщень.

Наразі на всіх інших локаціях пожежі локалізовано. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Станом на 8:25 відомо, що  внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка, 2 особи поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДСНС завершила роботи на всіх локаціях у Києві після удару РФ: 19 жертв, 61 поранений

обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня
обстріл Києва 8 липня

Оновлена інформація

Як пізніше повідомили в ДСНС, станом на 08:30 рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі на 2 локаціях в Святошинському та Деснянському районах столиці.

Під час гасіння пожежі на одній із локацій у Святошинському районі виявлено тіло жінки.

Обстріл Києва 8 липня
Обстріл Києва 8 липня
Обстріл Києва 8 липня
Обстріл Києва 8 липня
Обстріл Києва 8 липня

Що передувало?

  • Напередодні вночі повідомлялося, що у Києві пролунали потужні вибухи: ворог атакує балістикою, у місцях влучань пожежі, є потерпілі.
  • Також зазначалося, що ворог атакує Київ і область реактивними дронами: можлива робота ППО.

Також читайте: Понад 1,1 мільярда гривень спрямують на ремонт укриттів у Києві, - КМДА

Автор: 

Київ (21074) обстріл (35018) ракети (4492) ДСНС (5404)
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Топ коментарі
+9
Саратовський, Нижньокамський НПЗ це теж десь в інтернеті? А може підкажеш інтернет-адресу аеродрому та нафтобази в Борісоглєбську? ГКС Краснодарська теж десь там має бути, о потужний *******!
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08.07.2026 07:31 Відповісти
+8
Погано що потужний на саміті, а то ми в черговий раз потужно відповіли і як завжди в інтернеті
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08.07.2026 07:17 Відповісти
+7
Те що ти перечислив, то добре, но потужний обіцяв потужну відповідь по ху...лограду, а те що ти перечислив скоріше всього робота нашіх військових. Так що твоя підтримка потужний *******(твоєю мовою), не враховується
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08.07.2026 07:42 Відповісти

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