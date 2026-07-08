Наслідки нічної ракетної атаки РФ на Київ: рятувальники ліквідовують пожежі, є загибла та постраждалі. ФОТОрепортаж
Дві людини постраждали під час нічної російської атаки на Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Наслідки удару РФ
Як зазначається, сьогодні вночі внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці.
- У Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. 2 особи постраждали, з яких 1 - госпіталізовано.
- За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї.
- У Деснянському районі - пожежа складських приміщень.
Наразі на всіх інших локаціях пожежі локалізовано. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Станом на 8:25 відомо, що внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка, 2 особи поранені.
Оновлена інформація
Як пізніше повідомили в ДСНС, станом на 08:30 рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі на 2 локаціях в Святошинському та Деснянському районах столиці.
Під час гасіння пожежі на одній із локацій у Святошинському районі виявлено тіло жінки.
Що передувало?
- Напередодні вночі повідомлялося, що у Києві пролунали потужні вибухи: ворог атакує балістикою, у місцях влучань пожежі, є потерпілі.
- Також зазначалося, що ворог атакує Київ і область реактивними дронами: можлива робота ППО.
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