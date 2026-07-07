Загрязнение Кирилловского озера в Киеве из-за атаки РФ: изъято 65 тонн нефтесмеси, угрозы для Днепра нет. ФОТОрепортаж

В Киеве продолжается операция по ликвидации последствий загрязнения Кирилловского озера в Оболонском районе. Экологическая чрезвычайная ситуация была вызвана российским обстрелом 2 июля. Специалистам ГСЧС и КП "Плесо" уже удалось извлечь 65 тонн нефтесмеси.

Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ликвидация последствий атаки РФ

Там напомнили, что загрязнение возникло вследствие повреждения промышленного объекта, после чего нефтепродукты через систему сточных вод попали в ручей Сирец, а оттуда — в Кирилловское озеро.

Для локализации загрязнения установлены 4 системы боновых заграждений, благодаря которым удалось удержать нефтепродукты примерно на трети акватории озера. Это также позволило фауне частично переместиться в менее загрязненные участки водоема. Сейчас на водоеме в круглосуточном режиме работают 9 плавучих скиммеров. Спасатели уже откачали 65 тонн нефтесмеси (около 45,5 куб. м).

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Отдельной критической задачей стала защита соседнего озера Иорданское. Пропускное сооружение между этими водоемами полностью заблокировали и дополнительно обработали спецсорбентом, чтобы исключить смешивание воды в случае непогоды или смены ветра. Директор Департамента охраны окружающей среды КГГА Павел Иванов подчеркнул:

"Городские службы работают без перерыва, чтобы максимально быстро локализовать последствия загрязнения и не допустить его распространения. "Плесо" круглосуточно отслеживает экологическое состояние воды. Только после получения результатов лабораторных исследований можно будет определить полный комплекс мер по восстановлению озера. В то же время уже сегодня можно констатировать, что благодаря оперативной работе всех задействованных служб удалось не допустить распространения загрязнения в реку Почайна и Днепр".

При этом специалисты отмечают, что нефтепродукты находятся на поверхности воды, поэтому риска загрязнения подземных вод пока нет. Сейчас коммунальщики спешат собрать внесенный сорбент, пока он не перенасытился топливом и не ушел на дно, что существенно затруднило бы очистку экосистемы.

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Гибель фауны и ограничения для населения

Государственная экологическая инспекция Столичного округа ожидает окончательных результатов лабораторных исследований 9 июля, после чего будет объявлена окончательная сумма ущерба, нанесенного украинской окружающей среде российскими оккупантами. На данный момент экологи фиксируют единичные случаи гибели водной флоры и рыбы, однако массового падежа не зафиксировано. В будущем водоем планируют искусственно аэрировать и зарыблять.

В КГГА напомнили, что Кирилловское является техническим озером, где купаться нельзя было и раньше. Теперь из-за техногенной аварии любое использование водоема, отдых на берегу и рыбалка строго запрещены как минимум до конца лета. Из-за сильного испарения химикатов жителям близлежащих домов Оболони настоятельно рекомендуют ограничить открывание окон.

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