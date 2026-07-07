Число погибших в Киеве в результате российской атаки возросло до 19

В Киеве число погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 6 июля возросло до 19 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины

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В Дарницком районе столицы во время аварийно-спасательных работ спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшего.

Поисково-спасательная операция на месте российского удара продолжается. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.

В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.

После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

В двух районах Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки, которая разрушила жилые многоэтажки.

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