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Число погибших в Киеве в результате российской атаки возросло до 19

В Киеве возросло число погибших после атаки РФ: из-под завалов извлекли тело

В Киеве число погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 6 июля возросло до 19 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины 

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В Дарницком районе столицы во время аварийно-спасательных работ спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшего.

Поисково-спасательная операция на месте российского удара продолжается. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля

  • Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
  • После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
  • В двух районах Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки, которая разрушила жилые многоэтажки.

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Киев (26630) обстрел (33636) ГСЧС (5246)
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