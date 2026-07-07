Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки зросла до 19

У Києві кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки в ніч на 6 липня зросла до 19 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України

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У Дарницькому районі столиці під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували з-під завалів ще одне тіло загиблого.

Пошуково-рятувальна операція на місці російського удару триває. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.

Ракетний удар РФ по Києву та області 6 липня

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже понад 50, епіцентр влучань –– Дарницький та Подільський райони.

На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.

Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

У двох районах Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки, яка зруйнувала житлові багатоповерхівки.

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