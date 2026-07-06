Жахливий обстріл Києва: Чого нам бракує для відбиття балістики? // Без цензури. ВIДЕО

Російські окупаційні війська змінили літню тактику масованих повітряних ударів по території України, дедалі частіше роблячи ставку на застосування балістичних ракет проти Києва, великих житлових кварталів, промислових підприємств та ключових логістичних хабів.

Новий випуск "Без цензури"

У свіжому випуску журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва детально розбере такі критичні теми:

Чому Росія робить ставку саме на балістичні удари та як агресор використовує наслідки цих обстрілів для тиску через ІПСО проти України в країнах Європи;

Гострий дефіцит ракет до систем Patriot: чому західні союзники продовжують демонструвати бюрократичну повільність в ухваленні рішень, від яких залежить виживання мільйонів українців;

Західна мікроелектроніка в ракетах РФ: чому питання блокування постачання іноземних компонентів для російського ОПК досі повністю не вирішене на міжнародному рівні;

Вимоги України до США та НАТО: чого саме Київ має добиватися від партнерів на тлі майбутніх самітів та безпекових угод.

Окрема увага у випуску –– про розрахунок Путіна захопити Донбас до кінця 2026 року і вийти на переговори з позиції сили вже у 2027-му.

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Ракетний удар РФ по Києву та області 6 липня

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже понад 50, епіцентр влучань –– Дарницький та Подільський райони.

На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.

Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

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