Через удар РФ по Києву пошкоджено спецтехніку та виробничі об’єкти ДТЕК. ФОТО
Масована ворожа атака на Київ пошкодила спецтехніку та будівлі ДТЕК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Наслідки атаки
Як зазначається, уночі внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджень зазнали виробничі майданчики та бригадні автомобілі ДТЕК у столиці.
"Зараз енергетики ліквідовують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби завданих збитків", - йдеться у повідомленні.
Ніхто з працівників не постраждав.
Що передувало?
- Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
- На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинули 3 людини.
- Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.
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