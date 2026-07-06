В результате удара РФ по Киеву повреждена спецтехника и производственные объекты ДТЭК. ФОТО

Массированная атака противника на Киев привела к повреждению спецтехники и зданий ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Последствия атаки

Как отмечается, ночью в результате очередного российского обстрела были повреждены производственные площадки и служебные автомобили ДТЭК в столице.



"Сейчас энергетики ликвидируют последствия обстрела и оценивают масштабы нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.

Никто из сотрудников не пострадал.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.

В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.

После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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