В результате удара РФ по Киеву повреждена спецтехника и производственные объекты ДТЭК. ФОТО
Массированная атака противника на Киев привела к повреждению спецтехники и зданий ДТЭК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Последствия атаки
Как отмечается, ночью в результате очередного российского обстрела были повреждены производственные площадки и служебные автомобили ДТЭК в столице.
"Сейчас энергетики ликвидируют последствия обстрела и оценивают масштабы нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.
Никто из сотрудников не пострадал.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
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