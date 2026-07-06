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Новости Видео Обстрелы Киева Без цензуры
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Ужасный обстрел Киева: чего нам не хватает для отражения баллистических ударов? // Без цензуры. ВИДЕО

Российские оккупационные войска изменили летнюю тактику массированных воздушных ударов по территории Украины, всё чаще делая ставку на применение баллистических ракет против Киева, крупных жилых кварталов, промышленных предприятий и ключевых логистических хабов.

Новый выпуск "Без цензуры"

В свежем выпуске журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева подробно разберёт следующие актуальные темы:

  • Почему Россия делает ставку именно на баллистические удары и как агрессор использует последствия этих обстрелов для давления через ИПСО против Украины в странах Европы;

  • Острый дефицит ракет для систем Patriot: почему западные союзники продолжают демонстрировать бюрократическую медлительность в принятии решений, от которых зависит выживание миллионов украинцев;

  • Западная микроэлектроника в ракетах РФ: почему вопрос блокирования поставок иностранных компонентов для российского ОПК до сих пор полностью не решен на международном уровне;

  • Требования Украины к США и НАТО: чего именно Киев должен добиваться от партнеров на фоне предстоящих саммитов и соглашений в сфере безопасности.

Особое внимание в выпуске уделено расчету Путина захватить Донбасс до конца 2026 года и выйти на переговоры с позиции силы уже в 2027-м.

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Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля

  • Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
  • После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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Автор: 

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