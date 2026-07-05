На Оболони до сих пор очищают озеро Кирилловское от нефтепродуктов после атаки РФ
На Кирилловском озере в Киеве зафиксировано загрязнение 20 600 квадратных метров воды после российской атаки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Масштабы загрязнения и угроза природе
Спасатели уже четвертые сутки непрерывно работают, чтобы не допустить экологической катастрофы. Они устанавливают новые рубежи защиты, собирают нефтепродукты и пытаются остановить их распространение.
Нефтепродукты покрыли поверхность воды густой пленкой, которая наносит ущерб экосистеме и уничтожает всё живое. Ориентировочный объём загрязнённого слоя воды достигает около 1700 тонн.
Работы продолжаются без перерыва
Для локализации загрязнения развернуто 720 метров сорбирующих боновых заграждений и 300 метров боновых заграждений постоянной плавучести. Коллектор между озерами Кирилловское и Иорданское перекрыт.
К ликвидации последствий привлечены 55 спасателей, 19 единиц техники, две лодки, три прицепа и девять скиммеров.
На данный момент удалось собрать 65 кубических метров загрязняющего вещества, из которых 18 кубических метров – за текущий день.
- Ранее сообщалось, что после российской атаки 2 июля и пожара на одном из предприятий произошла утечка горюче-смазочных материалов в озера Кирилловское и Иорданское.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль