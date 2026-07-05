На Оболони до сих пор очищают озеро Кирилловское от нефтепродуктов после атаки РФ

На Кирилловском озере в Киеве зафиксировано загрязнение 20 600 квадратных метров воды после российской атаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

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Масштабы загрязнения и угроза природе

Спасатели уже четвертые сутки непрерывно работают, чтобы не допустить экологической катастрофы. Они устанавливают новые рубежи защиты, собирают нефтепродукты и пытаются остановить их распространение.

Нефтепродукты покрыли поверхность воды густой пленкой, которая наносит ущерб экосистеме и уничтожает всё живое. Ориентировочный объём загрязнённого слоя воды достигает около 1700 тонн.

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Работы продолжаются без перерыва

Для локализации загрязнения развернуто 720 метров сорбирующих боновых заграждений и 300 метров боновых заграждений постоянной плавучести. Коллектор между озерами Кирилловское и Иорданское перекрыт.

К ликвидации последствий привлечены 55 спасателей, 19 единиц техники, две лодки, три прицепа и девять скиммеров.

На данный момент удалось собрать 65 кубических метров загрязняющего вещества, из которых 18 кубических метров – за текущий день.

Ранее сообщалось, что после российской атаки 2 июля и пожара на одном из предприятий произошла утечка горюче-смазочных материалов в озера Кирилловское и Иорданское.

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