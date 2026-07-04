Завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания в 16-этажное здание в Дарницком районе Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве завершились аварийно-спасательные работы на месте попадания в 16-этажный жилой дом в Дарницком районе.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что сделано
Сегодня в ходе работ на 12–13 этажах было расчищено около 42 куб. м строительного мусора. С помощью автокрана XCMG QY75K, привлеченного из ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области, с этих же этажей были извлечены 24 обломка железобетонных плит общим весом около 53 тонн.
К ликвидации последствий от ГСЧС Киева сегодня были привлечены 30 спасателей и 8 единиц техники.
Жертвы атаки
Отмечается, что останки тел, обнаруженные в ходе проведения работ, переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Всего, по состоянию на сегодня, вследствие российского удара 2 июля погиб 31 человек, 102 получили травмы.
Разбор завалов
Массированный удар по Киеву 2 июля
В ночь на 2 июля российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 496 беспилотников различных типов и 74 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Основным направлением удара стала украинская столица.
Под российским обстрелом оказались Шевченковский, Голосеевский, Печерский, Подольский, Святошинский, Дарницкий и Оболонский районы Киева.
Вследствие атаки были повреждены и частично разрушены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые здания, подстанция скорой медицинской помощи, бизнес-центр, территория рынка и припаркованные автомобили.
Всего в столице пострадали более 130 зданий. Из-за последствий российского удара власти временно изменили маршруты движения общественного транспорта.
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