Завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания в 16-этажное здание в Дарницком районе Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве завершились аварийно-спасательные работы на месте попадания в 16-этажный жилой дом в Дарницком районе.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что сделано

Сегодня в ходе работ на 12–13 этажах было расчищено около 42 куб. м строительного мусора. С помощью автокрана XCMG QY75K, привлеченного из ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области, с этих же этажей были извлечены 24 обломка железобетонных плит общим весом около 53 тонн.

К ликвидации последствий от ГСЧС Киева сегодня были привлечены 30 спасателей и 8 единиц техники.

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Жертвы атаки

Отмечается, что останки тел, обнаруженные в ходе проведения работ, переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Всего, по состоянию на сегодня, вследствие российского удара 2 июля погиб 31 человек, 102 получили травмы.

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Разбор завалов

























Массированный удар по Киеву 2 июля

В ночь на 2 июля российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 496 беспилотников различных типов и 74 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Основным направлением удара стала украинская столица.

Под российским обстрелом оказались Шевченковский, Голосеевский, Печерский, Подольский, Святошинский, Дарницкий и Оболонский районы Киева.

Вследствие атаки были повреждены и частично разрушены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые здания, подстанция скорой медицинской помощи, бизнес-центр, территория рынка и припаркованные автомобили.

Всего в столице пострадали более 130 зданий. Из-за последствий российского удара власти временно изменили маршруты движения общественного транспорта.