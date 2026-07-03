90-летний историк и бывший узник нацистского гетто Борис Забарко ранен вследствие атаки РФ на Киев

Во время российского удара по Киеву в ночь на 2 июля пострадал 90-летний историк, учёный и председатель Ассоциации евреев — несовершеннолетних и малолетних узников концентрационных лагерей и гетто Борис Михайлович Забарко.

Об этом сообщили главный раввин Украины Моше Реувен Асман и журналист Шимон Бриман, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Накануне в дом, где живет Забарко, попала ракета. Осколки поранили тело 90-летнего мужчины.

"[Борис Забарко] чудом пережил гитлеровских нацистов и гетто, а теперь и российских "освободителей". Этот человек посвятил свою жизнь сохранению памяти о Холокосте и свидетельству правды о преступлениях против человечности. И сегодня, в XXI веке, он вновь стал жертвой террора — на этот раз российского!" — написал главный раввин.

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"Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" вчера нашла в Киеве "важную военную цель" — мирный многоэтажный дом, в котором проживает 90-летний Борис Забарко, председатель Всеукраинской ассоциации малолетних узников гетто и концлагерей. В детстве он выжил в гетто Шаргорода, где его спасла украинская семья. Спасся от нацистов — и попал под ракету рашистов. Борис ранен осколками в ноги, его дом сильно поврежден. "Имею честь быть знакомым с Борисом Забарко уже несколько десятков лет — это чрезвычайно интеллигентный человек, историк и редактор двухтомника воспоминаний тех, кто пережил Холокост в Украине. Кто из них мог бы представить себе, что дело Гитлера через 80 лет продолжит путинский режим..." — написал Бриман.

Кто такой Борис Забарко?

Борис Михайлович Забарко — украинский историк, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат премии Национальной академии наук Украины, бывший узник Шаргородского гетто в оккупированной Винницкой области.

С начала 1990-х годов Борис Забарко принимает активное участие в деятельности всемирного и украинского движения бывших малолетних узников нацизма, а с 2004 года он возглавил Всеукраинскую ассоциацию евреев — несовершеннолетних и малолетних узников концентрационных лагерей и гетто, а также возглавляет научно-просветительский Центр "Память катастроф".

Забарко занимает должность вице-президента Международного союза общественных объединений евреев — бывших узников нацизма, является членом Общественного совета Мемориального центра "Бабий Яр", Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, Академического совета Научно-просветительского центра "Ткума" и Наблюдательного совета Международного фонда "Взаимопонимание и толерантность".

Он также написал более 230 книг и статей, опубликованных как в Украине, так и за рубежом.

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