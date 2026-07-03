90-річний історик і колишній в’язень нацистського гетто Борис Забарко поранений через атаку РФ на Київ

Під час російського удару по Києву у ніч на 2 липня постраждав 90-річний історик, науковець та Голова асоціації євреїв — неповнолітніх і малолітніх в’язнів концентраційних таборів і гетто Борис Михайлович Забарко.

Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман та журналіст Шимон Бріман, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Напередодні у будинок, де живе Забарко було влучання ракет. Уламками посікло тіло 90-річного чоловіка.

"[Борис Забарко] чудом пережив гітлерівських нацистів і гетто, а тепер й російських "визволителів". Людина присвятила своє життя збереженню пам’яті про Голокост і свідченню правди про злочини проти людяності. І сьогодні, у XXI столітті, він знову став жертвою терору — цього разу російського!", - написав головний рабин.

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"Російська гіперзвукова ракета "Циркон" вчора знайшла в Києві "важливу військову ціль" — мирний багатоповерховий будинок, у якому мешкає 90-річний Борис Забарко, голова Всеукраїнської асоціації малолітніх в’язнів гетто та концтаборів. Дитиною він вижив у гетто Шаргорода, де його врятувала українська родина. Врятувався від нацистів — і потрапив під ракету рашистів. Борис поранений осколками в ноги, його будинок сильно пошкоджений. Маю честь бути знайомим з Борисом Забарко вже кілька десятків років — це надзвичайно інтелігентна людина, історик і редактор двотомника спогадів тих, хто пережив Голокост в Україні. Хто з них міг би уявити собі, що справу Гітлера через 80 років продовжить путінський режим...", - написав Бріман.

Хто такий Борис Забарко?

Борис Михайлович Забарко — український історик, заслужений діяч науки й техніки України, лауреат премії Національної Академії наук України, колишній в’язень Шаргородського гетто на окупованій Вінницькій області.

З початку 1990-х років Борис Забарко бере активну участь у діяльності всесвітнього та українського руху колишніх малолітніх в’язнів нацизму, а з 2004 року він очолив Всеукраїнську асоціацію євреїв — неповнолітніх і малолітніх в’язнів концентраційних таборів і гетто, також очолює науково-просвітницький Центр Пам’ять Катастроф.

Забарко обіймає посаду віцепрезидента Міжнародного союзу громадських об'єднань євреїв — колишніх в’язнів нацизму, є членом Громадської Ради Меморіального центру Бабин Яр, Асоціації єврейських організацій та общин Україна, Академічної ради Науково — просвітницького центру Ткума і Наглядової ради Міжнародного фонду Взаєморозуміння і толерантність.

Він також написав понад 230 книг і статей, які опубліковані як в Україні, так і за кордоном.

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