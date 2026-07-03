Удар РФ по дев’ятиповерхівці в Дарницькому районі Києва: пошукові роботи завершено, деблоковано 10 загиблих. ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва завершено пошукові роботи у зруйнованій внаслідок російського удару дев'ятиповерхівці.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Тут з-під завалів деблоковано 10 загиблих. Загалом російська атака забрала життя 30 людей.

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Ліквідація наслідків

Зазначається, що ще за трьома адресами у Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки.

На місцях руйнувань житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття.

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Розбір завалів















Масований удар по Києву 2 липня

У ніч проти 2 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 496 безпілотників різних типів і 74 ракети повітряного, наземного та морського базування. Основним напрямком удару стала українська столиця.

Під російським обстрілом опинилися Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони Києва.

Унаслідок атаки були пошкоджені та частково зруйновані багатоквартирні й приватні житлові будинки, нежитлові будівлі, підстанція швидкої медичної допомоги, бізнес-центр, територія ринку та припарковані автомобілі.

Загалом у столиці постраждали понад 130 будівель. Через наслідки російського удару влада тимчасово змінювала маршрути руху громадського транспорту.

3 липня у Києві оголошено Днем жалоби.