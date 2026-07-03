Удар РФ по девятиэтажному дому в Дарницком районе Киева: поисковые работы завершены, из-под завалов извлечены тела 10 погибших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Дарницком районе Киева завершены поисковые работы в девятиэтажном доме, разрушенном в результате российского удара.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Здесь из-под завалов извлечены 10 погибших. Всего российская атака унесла жизни 30 человек.

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Ликвидация последствий

Отмечается, что еще по трем адресам в Дарницком районе продолжаются работы по ликвидации последствий массированной атаки.

На местах разрушений жилых домов продолжается разбор аварийных конструкций и вывоз строительного мусора.

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Разбор завалов















Массированный удар по Киеву 2 июля

В ночь на 2 июля российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 496 беспилотников различных типов и 74 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Основным направлением удара стала украинская столица.

Под российским обстрелом оказались Шевченковский, Голосеевский, Печерский, Подольский, Святошинский, Дарницкий и Оболонский районы Киева.

В результате атаки были повреждены и частично разрушены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые здания, подстанция скорой медицинской помощи, бизнес-центр, территория рынка и припаркованные автомобили.

Всего в столице пострадали более 130 зданий. Из-за последствий российского удара власти временно изменили маршруты движения общественного транспорта.

3 июля в Киеве объявлен Днем траура.