Удар РФ по девятиэтажному дому в Дарницком районе Киева: поисковые работы завершены, из-под завалов извлечены тела 10 погибших. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Дарницком районе Киева завершены поисковые работы в девятиэтажном доме, разрушенном в результате российского удара.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Здесь из-под завалов извлечены 10 погибших. Всего российская атака унесла жизни 30 человек.
Ликвидация последствий
Отмечается, что еще по трем адресам в Дарницком районе продолжаются работы по ликвидации последствий массированной атаки.
На местах разрушений жилых домов продолжается разбор аварийных конструкций и вывоз строительного мусора.
Разбор завалов
Массированный удар по Киеву 2 июля
В ночь на 2 июля российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 496 беспилотников различных типов и 74 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Основным направлением удара стала украинская столица.
Под российским обстрелом оказались Шевченковский, Голосеевский, Печерский, Подольский, Святошинский, Дарницкий и Оболонский районы Киева.
В результате атаки были повреждены и частично разрушены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые здания, подстанция скорой медицинской помощи, бизнес-центр, территория рынка и припаркованные автомобили.
Всего в столице пострадали более 130 зданий. Из-за последствий российского удара власти временно изменили маршруты движения общественного транспорта.
3 июля в Киеве объявлен Днем траура.
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