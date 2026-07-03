В Киеве из-под завалов извлекли ещё троих погибших после атаки РФ: число погибших возросло до 30. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение ночи в Киеве продолжались аварийно-спасательные работы на местах российского удара. Спасатели обнаружили тела трех погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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"Киев: извлечены еще 3 тела. Число погибших возросло до 30 человек", - говорится в сообщении.

На месте попаданий спасатели продолжают расчищать завалы и проводить поисково-спасательные работы.

Массированный удар по Киеву 2 июля

В ночь на 2 июля российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 496 беспилотников различных типов и 74 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Основным направлением удара стала украинская столица.

Под российским обстрелом оказались Шевченковский, Голосеевский, Печерский, Подольский, Святошинский, Дарницкий и Оболонский районы Киева.

В результате атаки были повреждены и частично разрушены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые здания, подстанция скорой медицинской помощи, бизнес-центр, территория рынка и припаркованные автомобили.

Всего в столице пострадали более 130 зданий. Из-за последствий российского удара власти временно изменили маршруты движения общественного транспорта.

3 июля в Киеве объявлен Днем траура.

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Поисково-спасательная операция продолжается













