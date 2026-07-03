У Києві з-під завалів дістали ще трьох загиблих після атаки РФ: кількість загиблих зросла до 30 (оновлено). ФОТОрепортаж

Протягом ночі у Києві тривали аварійно-рятувальні роботи на місцях російського удару. Рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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"Київ: вилучено ще 3 тіла. Кількість загиблих зросла до 30 людей", - йдеться в повідомленні.

На місці влучань рятувальники продовжують розбирати завали та проводити пошуково-рятувальні роботи.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що не виходять на звʼязок ще 3 людини, їх доля залишається невідомою.

"Пошуки продовжуються", - зазначив Ткаченко.

Масований удар по Києву 2 липня

У ніч проти 2 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 496 безпілотників різних типів і 74 ракети повітряного, наземного та морського базування. Основним напрямком удару стала українська столиця.

Під російським обстрілом опинилися Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони Києва.

Унаслідок атаки були пошкоджені та частково зруйновані багатоквартирні й приватні житлові будинки, нежитлові будівлі, підстанція швидкої медичної допомоги, бізнес-центр, територія ринку та припарковані автомобілі.

Загалом у столиці постраждали понад 130 будівель. Через наслідки російського удару влада тимчасово змінювала маршрути руху громадського транспорту.

3 липня у Києві оголошено Днем жалоби.

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Пошуково-рятувальна операція триває













