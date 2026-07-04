Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у 16-поверхівку в Дарницькому районі Києва. ФОТОрепортаж

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у 16-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що зроблено

Сьогодні під час робіт на 12–13 поверхах розчищено близько 42 куб.м будівельного сміття. За допомогою автокрана XCMG QY75K, залученого від ГУ ДСНС України у Рівненській області, з цих же поверхів вилучено 24 уламки залізобетонних плит загальною вагою близько 53 тонн.

До ліквідації наслідків від ДСНС Києва сьогодні залучалося 30 рятувальників та 8 одиниць техніки.

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Жертви атаки

Зазначається, що рештки тіл, виявлені під час проведення робіт, передані працівникам Національної поліції для проведення судово-медичної експертизи.

Загалом, станом на сьогодні, внаслідок російської атаки 2 липня загинула 31 людина та 102 - травмовані.

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Розбір завалів

























Масований удар по Києву 2 липня

У ніч проти 2 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 496 безпілотників різних типів і 74 ракети повітряного, наземного та морського базування. Основним напрямком удару стала українська столиця.

Під російським обстрілом опинилися Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони Києва.

Унаслідок атаки були пошкоджені та частково зруйновані багатоквартирні й приватні житлові будинки, нежитлові будівлі, підстанція швидкої медичної допомоги, бізнес-центр, територія ринку та припарковані автомобілі.

Загалом у столиці постраждали понад 130 будівель. Через наслідки російського удару влада тимчасово змінювала маршрути руху громадського транспорту.