РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11415 посетителей онлайн
Новости Фото
598 1

Пожар на 130 га в Чернобыльской зоне ликвидирован: спасатели сдерживают ещё три очага огня. ФОТОрепортаж

Сегодня утром спасатели Киевской области ликвидировали возгорание на одном из участков в Чернобыльской зоне площадью 130 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пожары еще бушуют в трех очагах

Как отмечается, в настоящее время работы продолжаются еще на трех очагах, на одном из которых пожар уже локализован. Ситуация под контролем, а радиационный фон — в пределах нормы.

пожар в Чернобыле
пожар в Чернобыле
пожар в Чернобыле
пожар в Чернобыле
пожар в Чернобыле
пожар в Чернобыле
пожар в Чернобыле
пожар в Чернобыле

Читайте также: Вспыхнул пожар на территории бывшей свалки в Пустомитах на Львовщине, ситуация сложная, — ГСЧС. ФОТОрепортаж

Также отмечается, что пожарные прилагают максимум усилий, чтобы остановить распространение огня.

"И речь здесь идет не только о сохранении экосистемы. Это борьба за чистый воздух, которым дышат жители Киевской области, столицы и соседних областей. Работа осложняется тем, что поблизости нет достаточных источников водоснабжения. Из-за этого воду приходится доставлять на значительные расстояния, что существенно замедляет процесс ликвидации и требует от личного состава еще большей выдержки и слаженности.

Важную роль в обуздании огня играет тяжелая инженерная техника ГСЧС. Благодаря самоотверженной работе ее операторов прокладываются дороги к эпицентрам пожара и создаются минерализованные полосы, которые сдерживают пламя и помогают защитить новые участки", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне вспыхнули четыре пожара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чернобыльской зоне тушат пожары из-за падения вражеских БПЛА: радиационный фон — в норме. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4731) пожар (6070) Чернобыль (511) ГСЧС (5257)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 