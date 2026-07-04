Пожар на 130 га в Чернобыльской зоне ликвидирован: спасатели сдерживают ещё три очага огня. ФОТОрепортаж

Сегодня утром спасатели Киевской области ликвидировали возгорание на одном из участков в Чернобыльской зоне площадью 130 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Пожары еще бушуют в трех очагах

Как отмечается, в настоящее время работы продолжаются еще на трех очагах, на одном из которых пожар уже локализован. Ситуация под контролем, а радиационный фон — в пределах нормы.

















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Также отмечается, что пожарные прилагают максимум усилий, чтобы остановить распространение огня.

"И речь здесь идет не только о сохранении экосистемы. Это борьба за чистый воздух, которым дышат жители Киевской области, столицы и соседних областей. Работа осложняется тем, что поблизости нет достаточных источников водоснабжения. Из-за этого воду приходится доставлять на значительные расстояния, что существенно замедляет процесс ликвидации и требует от личного состава еще большей выдержки и слаженности.



Важную роль в обуздании огня играет тяжелая инженерная техника ГСЧС. Благодаря самоотверженной работе ее операторов прокладываются дороги к эпицентрам пожара и создаются минерализованные полосы, которые сдерживают пламя и помогают защитить новые участки", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне вспыхнули четыре пожара.

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