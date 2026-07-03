В Чернобыльской зоне вспыхнули четыре пожара, – ГАЗО. ФОТО

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели ликвидируют четыре очага пожаров. При этом специалисты уверяют, что радиационный фон остается в пределах нормы, а угрозы для жителей Киева и других областей нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

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По данным агентства, по состоянию на 13:00 3 июля на территории зоны отчуждения зафиксировано четыре очага возгорания. Их также подтвердили спутниковые данные системы NASA FIRMS.

"На территории зоны отчуждения зафиксировано четыре очага возгорания", — сообщили в ГАЗО.

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Радиационный фон постоянно контролируется

В Государственном агентстве отметили, что радиационная обстановка непрерывно отслеживается на 39 автоматизированных пунктах контроля.

По информации Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС, даже непосредственно вблизи очагов пожаров концентрация радиоактивных веществ в воздухе остается ниже допустимых норм.

"Пожары не влияют на текущую радиационную обстановку в Киеве, других регионах Украины и соседних государствах", — подчеркнули в агентстве.

В ГАЗО призвали следить только за официальными сообщениями и заверили, что ситуация находится под постоянным контролем.







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