В Чернобыльской зоне вспыхнули четыре пожара, – ГАЗО. ФОТО
В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели ликвидируют четыре очага пожаров. При этом специалисты уверяют, что радиационный фон остается в пределах нормы, а угрозы для жителей Киева и других областей нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
По данным агентства, по состоянию на 13:00 3 июля на территории зоны отчуждения зафиксировано четыре очага возгорания. Их также подтвердили спутниковые данные системы NASA FIRMS.
"На территории зоны отчуждения зафиксировано четыре очага возгорания", — сообщили в ГАЗО.
Радиационный фон постоянно контролируется
В Государственном агентстве отметили, что радиационная обстановка непрерывно отслеживается на 39 автоматизированных пунктах контроля.
По информации Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС, даже непосредственно вблизи очагов пожаров концентрация радиоактивных веществ в воздухе остается ниже допустимых норм.
"Пожары не влияют на текущую радиационную обстановку в Киеве, других регионах Украины и соседних государствах", — подчеркнули в агентстве.
В ГАЗО призвали следить только за официальными сообщениями и заверили, что ситуация находится под постоянным контролем.
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