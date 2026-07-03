У Чорнобильській зоні спалахнули чотири пожежі, - ДАЗВ. ФОТО
У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники ліквідовують чотири осередки пожеж. Водночас фахівці запевняють, що радіаційний фон залишається в межах норми, а загрози для жителів Києва та інших областей немає.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.
За даними агентства, станом на 13:00 3 липня на території зони відчуження зафіксовано чотири осередки займання. Їх також підтвердили супутникові дані системи NASA FIRMS.
"На території зони відчуження зафіксовано чотири осередки займання", – повідомили у ДАЗВ.
Радіаційний фон постійно контролюють
У Державному агентстві зазначили, що радіаційний стан безперервно відстежують на 39 автоматизованих пунктах контролю.
За інформацією Українського гідрометеорологічного центру ДСНС, навіть безпосередньо поблизу осередків пожеж концентрація радіоактивних речовин у повітрі залишається нижчою за допустимі норми.
"Пожежі не впливають на поточну радіаційну ситуацію в Києві, інших регіонах України та сусідніх державах", – наголосили в агентстві.
У ДАЗВ закликали стежити лише за офіційними повідомленнями та запевнили, що ситуація перебуває під постійним контролем.
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