Пожежу на 130 га в Чорнобильській зоні ліквідовано: рятувальники стримують ще три осередки вогню. ФОТОрепортаж

Рятувальники Київщини сьогодні зранку ліквідували загоряння на одній із локацій у Чорнобильській зоні на площі 130 га.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Пожежі ще вирують на трьох осередках

Як зазначається, наразі роботи тривають ще на трьох осередках, на одному з яких пожежу вже локалізували. Ситуація під контролем, а радіаційний фон - у межах норми.

















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Також наголошується, що вогнеборці докладають максимум зусиль, аби зупинити поширення вогню.

"І тут йдеться не лише про збереження екосистеми. Це боротьба за чисте повітря, яким дихають мешканці Київщини, столиці та сусідніх областей. Робота ускладнюється тим, що поблизу немає достатніх джерел водопостачання. Через це воду доводиться доставляти на значні відстані, що суттєво уповільнює процес ліквідації та вимагає від особового складу ще більшої витримки й злагодженості.



Важливу роль у приборканні вогню відіграє важка інженерна техніка ДСНС. Завдяки самовідданій роботі її операторів прокладаються дороги до епіцентрів пожежі та створюються мінералізовані смуги, які стримують полум’я й допомагають захистити нові ділянки", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні спалахнули чотири пожежі.

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