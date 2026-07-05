На Оболоні досі очищують озеро Кирилівське від нафтопродуктів після атаки РФ

На озері Кирилівському в Києві зафіксовано забруднення 20 600 квадратних метрів води після російської атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.

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Масштаби забруднення та загроза природі

Рятувальники вже четверту добу безперервно працюють, щоб не допустити екологічної катастрофи. Вони встановлюють нові рубежі захисту, збирають нафтопродукти та намагаються зупинити їх поширення.

Нафтопродукти вкрили поверхню води густою плівкою, що шкодить екосистемі та знищує все живе. Орієнтовний об’єм забрудненого шару води сягає близько 1700 тонн.

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Роботи тривають безперервно

Для локалізації забруднення розгорнуто 720 метрів сорбувальних бонових загороджень і 300 метрів бонових загороджень постійної плавучості. Колектор між озерами Кирилівське та Йорданське перекритий.

До ліквідації наслідків залучені 55 рятувальників, 19 одиниць техніки, два човни, три причепи та дев’ять скімерів.

Наразі вдалося зібрати 65 кубічних метрів забруднювальної речовини, з яких 18 кубічних метрів – за поточний день.

Раніше повідомлялося, що після російської атаки 2 липня та пожежі на одному з підприємств стався витік пально-мастильних матеріалів у озера Кирилівське та Йорданське.

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