Забруднення озера Кирилівського у Києві через атаку РФ: вилучено 65 тонн нафтосуміші, загрози для Дніпра немає. ФОТОрепортаж

У Києві триває операція з ліквідації наслідків забруднення озера Кирилівського в Оболонському районі. Екологічна надзвичайна ситуація була спровокована російським обстрілом 2 липня. Фахівцям ДСНС та КП "Плесо" вже вдалося вилучити 65 тонн нафтосуміші.

Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

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Ліквідація наслідків атаки РФ

Там нагадали, що забруднення виникло внаслідок пошкодження промислового об'єкта, після чого нафтопродукти через систему стічних вод потрапили до струмка Сирець, а звідти – до озера Кирилівського.

Для локалізації забруднення встановлено 4 системи бонових загороджень, завдяки яким вдалося утримати нафтопродукти приблизно на третині акваторії озера. Це також дозволило фауні частково переміститися до менш забруднених ділянок водойми. Наразі на водоймі в цілодобовому режимі працюють 9 плавучих скімерів. Рятувальники вже викачали 65 тонн нафтосуміші (близько 45,5 куб. м).

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Окремим критичним завданням став захист сусіднього озера Йорданське. Пропускну споруду між цими водоймами повністю заблокували та додатково обробили спецсорбентом, щоб унеможливити змішування води у разі негоди чи зміни вітру. Директор Департаменту захисту довкілля КМДА Павло Іванов наголосив:

"Міські служби працюють безперервно, щоб максимально швидко локалізувати наслідки забруднення та не допустити його поширення. "Плесо" цілодобово моніторить екологічний стан води. Лише після отримання лабораторних досліджень можна буде визначити повний комплекс заходів із відновлення озера. Водночас уже сьогодні можемо констатувати, що завдяки оперативній роботі всіх залучених служб вдалося не допустити поширення забруднення до річки Почайна та Дніпра".

Водночас фахівці зазначають, що нафтопродукти перебувають на поверхні води, тому ризику забруднення підземних вод наразі немає. Зараз комунальники поспішають зібрати внесений сорбент, доки він не перенаситився паливом і не пішов на дно, що суттєво ускладнило б очищення екосистеми.

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Загибель фауни та заборони для населення

Державна екологічна інспекція Столичного округу очікує на фінальні результати лабораторних досліджень 9 липня, після чого буде оголошено остаточну суму збитків, завданих українському довкіллю російськими окупантами. Наразі екологи фіксують поодинокі випадки загибелі водної флори та риби, проте масового мору не зафіксовано. У майбутньому водойму планують штучно аерувати та зарибити.

У КМДА нагадали, що Кирилівське є технічним озером, де купатися не можна було й раніше. Тепер через техногенну аварію будь-яке використання водойми, відпочинок на березі та рибальство суворо заборонені щонайменше до кінця літа. Через сильне випаровування хімікатів мешканцям навколишніх будинків Оболоні настійно рекомендують обмежити відкривання вікон.

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