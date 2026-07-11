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Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
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РФ ударила баллистикой по Киеву: 8 пострадавших, среди них ребенок. Есть последствия в 4 районах. ФОТО

В ночь на субботу, 11 июля 2026 года, войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. В столице раздавались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Последствия атаки

  • Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Днепровском районе в результате вражеской атаки задымление на нежилой территории.
  • В Святошинском районе, по предварительным данным, произошло попадание в нежилое здание.
  • В Дарницком районе горит трансформаторная подстанция.
  • В Соломенском районе пожар в трехэтажном офисном здании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожары, вызванные ночной атакой РФ на Киев, ликвидированы, — ГСЧС. ФОТОрепортаж

Есть пострадавшие

По состоянию на 6:19 утра известно о 8 пострадавших в результате атаки врага на Киев. Среди раненых — 11-летний мальчик. Четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь на месте.

Как сообщают в соцсетях, в результате атаки РФ повреждено дорожное покрытие на Харьковском шоссе.

Киев последствия
Киев последствия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газ отключили в четырёх районах Киева после массированной атаки РФ, — "Киевгаз"

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Киев (26656) обстрел (33710) баллистические ракеты (602)
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