РФ ударила баллистикой по Киеву: 8 пострадавших, среди них ребенок. Есть последствия в 4 районах. ФОТО

В ночь на субботу, 11 июля 2026 года, войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. В столице раздавались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Последствия атаки

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Днепровском районе в результате вражеской атаки задымление на нежилой территории.

В Святошинском районе, по предварительным данным, произошло попадание в нежилое здание.

В Дарницком районе горит трансформаторная подстанция.

В Соломенском районе пожар в трехэтажном офисном здании.

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Есть пострадавшие

По состоянию на 6:19 утра известно о 8 пострадавших в результате атаки врага на Киев. Среди раненых — 11-летний мальчик. Четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь на месте.

Как сообщают в соцсетях, в результате атаки РФ повреждено дорожное покрытие на Харьковском шоссе.





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