РФ ударила баллистикой по Киеву: 8 пострадавших, среди них ребенок. Есть последствия в 4 районах. ФОТО
В ночь на субботу, 11 июля 2026 года, войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. В столице раздавались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Последствия атаки
- Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Днепровском районе в результате вражеской атаки задымление на нежилой территории.
- В Святошинском районе, по предварительным данным, произошло попадание в нежилое здание.
- В Дарницком районе горит трансформаторная подстанция.
- В Соломенском районе пожар в трехэтажном офисном здании.
Есть пострадавшие
По состоянию на 6:19 утра известно о 8 пострадавших в результате атаки врага на Киев. Среди раненых — 11-летний мальчик. Четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь на месте.
Как сообщают в соцсетях, в результате атаки РФ повреждено дорожное покрытие на Харьковском шоссе.
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