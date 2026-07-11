РФ атакувала Україну шістьма "Іскандерами", чотирма авіаційними ракетами, двома ракетами Х-31 та 121 дроном. Збито дві Х-59/69 і 111 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 11 липня 2026 року війська РФ атакували Україну 6 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області рф, 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Криму, 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 з акваторії Чорного моря та 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Є влучання

Зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 11, спалахнули пожежі у кількох районах.

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