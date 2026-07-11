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Новости Результат работы ПВО
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РФ атаковала Украину 6 "Искандерами", 4 авиационными ракетами, двумя ракетами Х-31 и 121 дроном. Сбиты две ракеты Х-59/69 и 111 БПЛА, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 11 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине 6 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области РФ, 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ АР Крыма, 2 противорадиолокационными ракетами Х-31 из акватории Черного моря и 121 ударным БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила/подавила 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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Есть попадания

Зафиксированы попадания баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение сбитых (обломки) в 3 точках. Информация о двух противорадиолокационных ракетах уточняется, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву.
  • Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 11, в нескольких районах вспыхнули пожары.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла удары по Украине двумя "Искандер-М" и 94 БПЛА: ПВО обезвредила 72 цели. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ПВО (3828) Воздушные силы (3211) баллистические ракеты (602) Шахед (2312)
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Топ комментарии
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"На колени, г#ндон": як проходили слідчі дії СБУ у заступника директора "Української бронетехніки".
Джерело: https://censor.net/ua/n4012771

у сбу інші справи!!!!!
набагато безпечніші, та за це щедро платять!!!
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11.07.2026 09:17 Ответить
+2
Масштабний танкероріз набирає обертів🔪

СБС повідомили про ураження ще 29 ворожих суден.

Тим часом, за даними Reuters, окупанти призупинили судноплавство Азово-Донським каналом, а також припинили прийом заявок на проходження через Керченську протоку з 18:10 10 липня.
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11.07.2026 09:15 Ответить
+1
Йшов 12-й рік війни, української балістики так і нема.
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11.07.2026 08:59 Ответить

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