РФ атаковала Украину 6 "Искандерами", 4 авиационными ракетами, двумя ракетами Х-31 и 121 дроном. Сбиты две ракеты Х-59/69 и 111 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 11 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине 6 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области РФ, 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ АР Крыма, 2 противорадиолокационными ракетами Х-31 из акватории Черного моря и 121 ударным БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила/подавила 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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Есть попадания

Зафиксированы попадания баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение сбитых (обломки) в 3 точках. Информация о двух противорадиолокационных ракетах уточняется, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву.

Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 11, в нескольких районах вспыхнули пожары.

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