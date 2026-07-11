РФ атаковала Украину 6 "Искандерами", 4 авиационными ракетами, двумя ракетами Х-31 и 121 дроном. Сбиты две ракеты Х-59/69 и 111 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 11 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине 6 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области РФ, 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ АР Крыма, 2 противорадиолокационными ракетами Х-31 из акватории Черного моря и 121 ударным БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила/подавила 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 111 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Есть попадания
Зафиксированы попадания баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение сбитых (обломки) в 3 точках. Информация о двух противорадиолокационных ракетах уточняется, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.
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Джерело: https://censor.net/ua/n4012771
у сбу інші справи!!!!!
набагато безпечніші, та за це щедро платять!!!
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