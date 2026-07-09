РФ нанесла удары по Украине двумя "Искандер-М" и 94 БПЛА: ПВО обезвредила 72 цели. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 9 июля российские захватчики запустили по Украине две баллистические ракеты и 94 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
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Так, оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма.
94 БПЛА Shahed (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы "Пародия" запускали со следующих направлений: Брянск, Миллерово, Орел – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, Донецк – ВОТ.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БПЛА в 13 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 точках.
В настоящее время атака противника продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
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